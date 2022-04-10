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Ракетний удар по аеропорту Дніпра: постраждали п'ятеро рятувальників

Фото: аеропорт Дніпра піддався ракетній атаці (wikimedia by Gnesener1900)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті ракетного удару по аеропорту Дніпра 10 квітня є постраждалі. Також зруйновано прилеглу інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйнована також інфраструктура поруч з аеродромом. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Новопавлівці загинув один цивільний після того, як взяв в руки касетний боєприпас.

"Я вкотре нагадую всім відчайдушним, що чіпати підозрілі предмети заборонено! Побачили боєприпаси - викликайте поліцію і ДСНС", - додав Лукашук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетної атаки повністю зруйнований аеропорт Дніпра.

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ДніпроВійна Росії проти України