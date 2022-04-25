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Ракетный обстрел ж/д станций стал одним из тяжелейших ударов РФ, - Камышин

Фото: глава "Укрзализныци" Александр Камышин (скрин видео ютуб Latifundist)
Автор: Александр Мороз

Ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля стал одним из тяжелейших ударов российских оккупантов. Восстановление инфраструктуры займет несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрзализныци" Александра Камышина в эфире телемарафона.

"За всю историю войны это один из тяжелейших ударов нашего врага. Это системный удар по пяти станциям. Все эти ракетные удары были произведены в течение часа. Враг продолжает системно бить железнодорожную инфраструктуру... Поезда поехали, но полная ликвидация всех инфраструктурных потерь займет месяцы", - отметил он.

Напомним, сегодня утром противник нанес ракетные удары по железнодорожным станциям в Жмеринке и Казатине (Винницкая область), Коростене (Житомирская область), а также во Львовской и Ровенской областях.

В результате ударов по Жмеринке и Казатину погибли не менее пяти человек.

Подробнее в материале "Воздушная тревога! Под ракетным ударом объекты УЗ, поезда задерживаются: что известно".

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УкрзализныцяВойна России против Украины