Ракетный обстрел Тель-Авива: видео

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа боевиками ХАМАС. Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.
В сети появилось видео обстрела Тель-Авива.
В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены.
По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля.
Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.
В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.
Напомним, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что, за последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.
Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.