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Ракетный обстрел Тель-Авива: видео

Автор: Артур Родивилов

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа боевиками ХАМАС. Системе Железный купол удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.

В сети появилось видео обстрела Тель-Авива.

В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены.

По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля.

Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.

В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.

Напомним, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что, за последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.

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