ЦАХАЛ: военные поразили более 500 целей в Газе

За последние полтора дня израильские военные нанесли удары по более чем 500 целям. Ликвидированы десятки боевиков, в том числе из руководящего состава.

Об этом на брифинге заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави .

Глава ЦАХАЛ отметил, что Израиль продолжит наносить удары по объектам ХАМАС.

"Руководители террористических организаций должны быть готовы понести более высокую цену, чем они понесли к этому моменту. Мы готовы расширять нашу операцию, насколько это потребуется", - сказал Кохави.

По его словам, это было болезненным для палестинских террористических группировок.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

В результате обстрела боевиками города пострадали мирные жители.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.