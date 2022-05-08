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Ракетний обстріл Одеської області: без світла залишилося шість населених пунктів

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Неділя 08 травня 2022 21:18
Ракетний обстріл Одеської області: без світла залишилося шість населених пунктів Ілюстративне фото (freepik)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок низки ракетних обстрілів Одеської області у шести населених пунктах пошкоджено електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"У Болградському районі зруйновано підстанцію. Через це у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджено об'єкти інфраструктури області", - розповів він.

Також Марченко зазначив, що українські сили ППО збили над Одеською областю чотири ворожі ракети.

"От такий день пам'яті та примирення. Саме таким бачить світ російська наволоч", - додав він.

Нагадаємо, що в Одесі 8 травня стався сильний вибух. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, українські засоби ППО збили чергову ракету над містом. Метою, ймовірно, був аеропорт.

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