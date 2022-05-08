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Ракетный обстрел Николаевской области: за сутки одна погибшая и еще 27 раненых

Фото: внаслідок ракетних ударів по Миколаївській області загинув один чоловік, ще 27 поранених (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки ракетами обстреляли жилые кварталы Николаева, Вознесенска и Очакова. В результате чего погиб один человек, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибша я- пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей рус. языка и литературы в одной из наших школ. В общем, за минувшие сутки на Николаевщине ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, вчера в результате ракетного удара в Николаеве были повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажки. Кроме того, загорелась кровля библиотеки. Она расположена на первом этаже жилого дома.

Также стало известно, что войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям.

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Николаевская областьракетный удар