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Ракетний обстріл Миколаївської області: за добу одна загибла та ще 27 поранених

Фото: внаслідок ракетних ударів по Миколаївській області загинула одна людина, ще 27 поранених (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 27 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла - літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетного удару у Миколаєві були пошкоджені балкони і скла вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Крім того, загорілася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.

Також стало відомо, що війська РФ випустили за добу 14 крилатих ракет по Одеській і Миколаївській областях.

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Миколаївська областьракетный удар