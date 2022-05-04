Ракетний обстріл Львівської області: в ОДА розповіли подробиці про атаки
Російські війська випустили по Львівській області ввечері 3 травня шість ракет, з яких дві були збиті українськими силами протиповітряної оборони. В результаті ворожої атаки були пошкоджені електричні підстанції, дві людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"Офіційно: те, що можу розповісти станом на цю годину. За попередньою інформацією, з шести ворожих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті", - розповів чиновник.
Імовірно, рашисти вели обстріл ракетами з Каспійського регіону, додав Козицький.
У Львові внаслідок ударів суттєві пошкодження отримали 3 електричні підстанції. Як наслідок, є затримка в русі поїздів.
"Двоє людей звернулися у медзаклади області з осколковими пораненнями. З їхніх слів, перебували неподалік від місць вибухів. Стан постраждалих - середньої важкості", - повідомив глава ОВА.
Також він подякував військовослужбовцям ПВК "Захід", які захищають небо регіону від загроз з повітря, та працівникам ДСНС, Львівобленерго та Укрзалізниці, які оперативно ліквідовують наслідки ударів та працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста.
Нагадаємо, ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову. Мер міста Андрій Садовий прокоментував російські атаки та розповів про наслідки.
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