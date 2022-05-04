Ракетный обстрел Львовской области: глава ОВА рассказал о последствиях атаки

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о последствиях ракетного обстрела, который произошел вечером 3 мая. По его словам, оккупанты атаковали железнодорожные подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Козицкого в эфире телемарафона.

"На данный момент частично один из районов Львовщины находится без тока, ведется работа по восстановлению, есть задержка движения поездов. Удар был по железнодорожным подстанциям, нанесен существенный ущерб", - отметил руководитель области.

Позже в своем Telegram-канале Козицкий добавил, что оккупанты нанесли ракетный удар стратегическими бомбардировщиками Ту-95 или Ту-160. Враг выпустил шесть крылатых ракет, две из них были сбиты силами ПВО. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна - в электрическую подстанцию на Закарпатье.

В результате атаки пострадали два человека: 58-летний водитель, получивший тупую травму грудной клетки, и 24-летний парень. Обломки попали ему в левое бедро и руку, была проведена операция.

По словам главы ОВА, трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Удары были критическими.

"Более 85 тысяч домохозяйств и более 12 населенных пунктов полностью были обесточены. Еще 5 населенных пунктов - частично. Примерно 250 тысяч человек остались без электроснабжения. По состоянию на утро 630 домохозяйств остаются без электроэнергии. Работаем над ликвидацией последствий удара", - пояснил Козицкий.

Для тушения пожаров привлекли 130 спасателей и 30 единиц техники.