Ракетний обстріл Львівської області: голова ОВА розповів про наслідки атаки

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу, який стався увечері 3 травня. За його словами, окупанти атакували залізничні підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Козицького в ефірі телемарафону.

"На даний момент частково один з районів Львівщини знаходиться без струму, ведеться робота з відновлення, є затримка руху потягів. Удар був по залізничним підстанціям, завдано суттєвої шкоди", - зазначив керівник області.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу постраждали дві особи. Вони були госпіталізовані з легкими ушкодженнями.