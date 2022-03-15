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Ракетный обстрел аэропорта в Днепре. Пострадал один человек

Автор: Наталья Юрченко

В результате ракетного удара, который нанесли российские оккупанты по Международному аэропорту в Днепре 15 марта, пострадал один человек. По данному факту было открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По данным следствия, 15 марта 2022 года, около 3:00, вооруженные Силы РФ совершили очередной целенаправленный ракетный обстрел международного аэропорта г. Днепра. В результате обстрела ранен один человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и работники взрывотехнической службы. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в ночь на 15 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. В результате была разрушена взлетная полоса.

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