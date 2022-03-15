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Ракетний обстріл аеропорту в Дніпрі. Постраждала одна людина

Автор: Наталія Юрченко

В результаті ракетного удару, який завдали російські окупанти по Міжнародному аеропорту в Дніпрі 15 березня, постраждала одна людина. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 15 березня 2022 року, близько 3:00, збройні сили РФ здійснили черговий цілеспрямований ракетний обстріл Міжнародного аеропорту м. Дніпра. Внаслідок обстрілу поранено одну людину", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали співробітники поліції та працівники вибухотехнічної служби. За фактом обстрілу було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, в ніч на 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. В результаті було зруйновано злітну смугу.

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