Ракетный обстрел аэропорта в Днепре. Пострадал один человек

В результате ракетного удара, который нанесли российские оккупанты по Международному аэропорту в Днепре 15 марта, пострадал один человек. По данному факту было открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"По данным следствия, 15 марта 2022 года, около 3:00, вооруженные Силы РФ совершили очередной целенаправленный ракетный обстрел международного аэропорта г. Днепра. В результате обстрела ранен один человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и работники взрывотехнической службы. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).