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Байден подтвердил поддержку Тайваня в беседе с президентом Китая

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США, Среда 17 ноября 2021 03:05
Байден подтвердил поддержку Тайваня в беседе с президентом Китая Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден в беседе с президентом Китая Си Цзиньпиным подтвердил, что США твердо поддерживает давнюю политику "одного Китая" и не хотят изменений в политике Тайваня. Это произошло во время онлайн-встречи лидеров обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представители Белого дома заявили, что два лидера много говорили о Тайване во время долгой виртуальной встречи.

Байден попытался подчеркнуть свою поддержку Закона об отношениях с Тайванем, который вступил в силу в 1979 году и определяет параметры американо-тайваньских отношений.

"Мы очень ясно дали понять, что поддерживаем Тайваньский акт, и все. Он принимает собственные решения", - сказал Байден.

Политика "одного Китая" признает Пекин в качестве правительства Китая, но допускает неформальные отношения и оборонные связи с Тайванем.

"США решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Белого дома.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден напомнил Си во время их виртуальной встречи, что он голосовал в качестве сенатора по Закону об отношениях с Тайванем.

"Таким образом, он глубоко понимает, из первых рук, что этот закон ясно показывает, что любые усилия по формированию будущего Тайваня другими средствами, кроме мирных, вызывают серьезную озабоченность Соединенных Штатов", - сказал Салливан.

Напомним, что Китай пригрозил сторонникам независимости Тайваня пожизненными санкциями. Они подразумевают запрет на въезд и остановку сотрудничества с китайскими компаниями.

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