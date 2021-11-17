Байден подтвердил поддержку Тайваня в беседе с президентом Китая
Президент США Джо Байден в беседе с президентом Китая Си Цзиньпиным подтвердил, что США твердо поддерживает давнюю политику "одного Китая" и не хотят изменений в политике Тайваня. Это произошло во время онлайн-встречи лидеров обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Представители Белого дома заявили, что два лидера много говорили о Тайване во время долгой виртуальной встречи.
Байден попытался подчеркнуть свою поддержку Закона об отношениях с Тайванем, который вступил в силу в 1979 году и определяет параметры американо-тайваньских отношений.
"Мы очень ясно дали понять, что поддерживаем Тайваньский акт, и все. Он принимает собственные решения", - сказал Байден.
Политика "одного Китая" признает Пекин в качестве правительства Китая, но допускает неформальные отношения и оборонные связи с Тайванем.
"США решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении Белого дома.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Байден напомнил Си во время их виртуальной встречи, что он голосовал в качестве сенатора по Закону об отношениях с Тайванем.
"Таким образом, он глубоко понимает, из первых рук, что этот закон ясно показывает, что любые усилия по формированию будущего Тайваня другими средствами, кроме мирных, вызывают серьезную озабоченность Соединенных Штатов", - сказал Салливан.
Напомним, что Китай пригрозил сторонникам независимости Тайваня пожизненными санкциями. Они подразумевают запрет на въезд и остановку сотрудничества с китайскими компаниями.