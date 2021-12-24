С ракетными установками и пулеметами: в Одессу прибыл фрегат НАТО

Французский многоцелевой фрегат Auvergne D654 зашел сегодня утром в одесский порт. Первым на борт корабля поднялся командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на издание " Думская ".

Это десятый кораблем НАТО, посетившим Одессу в этом году. Фрегат зашел в Черное море 14 декабря. Он пробудет до 28 декабря.

Auvergne D654 является самым современным кораблем французского флота. Он введен в состав ВМС в феврале 2018 года. Длина 142 метра, ширина 20 метров, осадка пять метров.

Несет самое современное радиоэлектронное оборудование. Артиллерийское вооружение - 76-мм скорострельная пушка ОТО Мелара и три 20-мм пушки с системой дистанционного управления "Нарвал", торпеды MU90.

Ракетное вооружение - восемь противокорабельных "Экзосет" блок-3; 16 зенитных ракет вертикального старта Астер-15 и 16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (более 1000 км) типа Storm Shadow.