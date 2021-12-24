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З ракетними установками і кулеметами: до Одеси прибув фрегат НАТО

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Одеса, П'ятниця 24 грудня 2021 12:43
З ракетними установками і кулеметами: до Одеси прибув фрегат НАТО Фото: в Одесу прибув фрегат НАТО (ambafrance)
Автор: Анастасія Рокитна

Французький багатоцільовий фрегат Auvergne D654 зайшов сьогодні вранці в одеський порт. Першим на борт корабля піднявся командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думська".

Це десятий корабель НАТО, який відвідав Одесу цього року. Фрегат зайшов у Чорне море 14 грудня. Він пробуде до 28 грудня.

Auvergne D654 є найсучаснішим кораблем французького флоту. Він введений до складу ВМС у лютому 2018 року. Довжина 142 метри, ширина 20 метрів, осаду п'ять метрів.

Несе найсучасніше радіоелектронне обладнання. Артилерійське озброєння - 76-мм скорострільна гармата ОТГ Мелара і три 20-мм гармати з системою дистанційного керування "Нарвал", торпеди MU90.

Ракетне озброєння - вісім протикорабельних "Екзосет" блок-3; 16 зенітних ракет вертикального старту Астер-15 і 16 пускових установок для ударних ракет великого радіусу дії (більше 1000 км) типу Storm Shadow.

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