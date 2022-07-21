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Ракетними ударами знищено шість складів і командний пункт окупантів, - ОК "Південь"

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Київ, Четвер 21 липня 2022 04:02
Ракетними ударами знищено шість складів і командний пункт окупантів, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ ракетними ударами знищили шість складів і командний пункт ворога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за день виконали понад двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також була знищена гаубиця "Мста-Б", дві самохідні артилерійсько-мінометні установки" Нона-з", безпілотний літальний апарат" Елерон", а також 13 одиниць автомобільної техніки.

Розвідка підтвердила поразку командного і командно-спостережного пункту, а також шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Також ми писали, що в окупованому Енергодарі Запорізької області за атомними блоками в районі бази російських окупантів прогримів вибух. З місця вибуху піднімався чорний дим.

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