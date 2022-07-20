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В Энергодаре за атомными блоками прогремел взрыв

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Среда 20 июля 2022 15:55
В Энергодаре за атомными блоками прогремел взрыв Фото: в Энергодаре за атомнымы блоками прогремел взрыв (wikipedia-org)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками, где расположена база российских оккупантов, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Запорожье.Инфо".

Сообщается, что сейчас с места взрыва поднимается черный дым.

Напомним, на территории Запорожской АЭС в результате неизвестного инцидента были ранены несколько россиян, есть погибшие.

Кроме этого, 12 июля в Энергодаре также были слышны выстрелы и взрывы. По словам городского головы Дмитрия Орлова, ВСУ не имеют к ним никакого отношения.

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Энергодар Запорожская область
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