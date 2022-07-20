В Энергодаре за атомными блоками прогремел взрыв
Фото: в Энергодаре за атомнымы блоками прогремел взрыв (wikipedia-org)
В оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками, где расположена база российских оккупантов, прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Запорожье.Инфо".
Сообщается, что сейчас с места взрыва поднимается черный дым.
Напомним, на территории Запорожской АЭС в результате неизвестного инцидента были ранены несколько россиян, есть погибшие.
Кроме этого, 12 июля в Энергодаре также были слышны выстрелы и взрывы. По словам городского головы Дмитрия Орлова, ВСУ не имеют к ним никакого отношения.