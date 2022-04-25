Под ракетные удары попали Жмеринка и Казатин. Есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли ракетные удары по Жмеринке и Казатину (Винницкая область), которые являются железнодорожными узлами. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами, города Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие, раненые, проводятся спасательные работы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций.

Также стало известно, что из-за повреждения инфраструктуры в Винницкой области задерживаются поезда. Уже появился список поездок, которые идут с отставанием от графика.

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