Ракетные удары, минометы и артиллерия: враг 60 раз ударил по Сумской области

Российские войска ночью атаковали пять общин Сумской области. Также враг нанес ракетные удары по предприятию в Шостке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, речь идет о таких общинах: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середина-Будская.
Так, всего было более 60 выстрелов по региону (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и др.).
Как рассказал глава ОВА, в области зафиксировано:
Фото: последствия ракетного удара по Шостке и частному сектору Середина-Буды (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня мэр Шостки сообщил, что российские войска выпустили утром по городу две ракеты.
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