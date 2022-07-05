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Ракетные удары, минометы и артиллерия: враг 60 раз ударил по Сумской области

Фото: враг 60 раз ударил по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ночью атаковали пять общин Сумской области. Также враг нанес ракетные удары по предприятию в Шостке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, речь идет о таких общинах: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середина-Будская.

Так, всего было более 60 выстрелов по региону (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и др.).

Удары по Сумской области

Как рассказал глава ОВА, в области зафиксировано:

  • после 21:00 продолжался артобстрел Белопольской общины: 5 минометных прилетов, 5 выстрелов из САУ,
  • в 22:30 из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы,
  • почти в 04:00 по одному из предприятий Шостки был ракетный удар, один человек ранен,
  • после 04:00 по окраине Середина-Буды было 8 минометных прилетов и 12 из САУ, повреждены 2 частных дома и линия электропередач,
  • почти в 05:00 по Шалыгинской общине велся минометный огонь, 8 прилетов,
  • из ствольной артиллерии били по Середино-Будской общине, 5 прилетов,
  • почти в 07:00 по Шалыгинской общине было 4 минометных выстрела.

Фото: последствия ракетного удара по Шостке и частному сектору Середина-Буды (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, сегодня мэр Шостки сообщил, что российские войска выпустили утром по городу две ракеты.

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Сумская областьракетный ударВойна России против Украины