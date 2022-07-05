Ракетні удари, міномети та артилерія: ворог 60 разів вдарив по Сумській області

За його словами, мова йде про такі громади: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська.

Так, всього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

Удари по Сумській області

Як розповів голова ОВА, у області зафіксовано:

після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ,

о пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці,

майже о 04:00 по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, одна людина поранена ,

, після 04:00 по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ, пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач,

майже о 05:00 по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів,

зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів,

майже о 07:00 по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.

Фото: наслідки ракетного удару по Шостці та приватного сектору Середина-Буди (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, сьогодні мер Шостки повідомив, що російські війська випустили вранці по місту дві ракети.

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