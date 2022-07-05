Ракетні удари, міномети та артилерія: ворог 60 разів вдарив по Сумській області

Російські війська вночі атакували п'ять громад Сумської області. Також ворог завдав ракетних ударів по підприємству в Шостці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, мова йде про такі громади: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська.
Так, всього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).
Як розповів голова ОВА, у області зафіксовано:
Фото: наслідки ракетного удару по Шостці та приватного сектору Середина-Буди (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, сьогодні мер Шостки повідомив, що російські війська випустили вранці по місту дві ракети.
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