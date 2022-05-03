Ракетные удары по Львову: первые подробности

Российские войска вечером 3 мая нанесли несколько ракетных ударов по Львову. В результате в части города нет электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
По его словам, в результате удара ракет повреждены две электроподстанции.
Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты повредили три электрические подстанции.
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Мэр Львова заявил, что две насосные станции сейчас находятся без тока.
"Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", - написал Садовый.
Ранее мы сообщали, что во Львове прогремели мощные взрывы. Сообщалось о четырех мощных взрывах.
Также впоследствии во Львове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением.
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