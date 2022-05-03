Ракетные удары по Львову: первые подробности

Российские войска вечером 3 мая нанесли несколько ракетных ударов по Львову. В результате в части города нет электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Мэр Львова заявил, что две насосные станции сейчас находятся без тока.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что оккупанты повредили три электрические подстанции.

По его словам, в результате удара ракет повреждены две электроподстанции.

Ранее мы сообщали, что во Львове прогремели мощные взрывы. Сообщалось о четырех мощных взрывах.

Также впоследствии во Львове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением.

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