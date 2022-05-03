UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетные удары по Львову: первые подробности

Ракетный удар по Львову (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска вечером 3 мая нанесли несколько ракетных ударов по Львову. В результате в части города нет электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, в результате удара ракет повреждены две электроподстанции.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты повредили три электрические подстанции.

Обновлено.

Мэр Львова заявил, что две насосные станции сейчас находятся без тока.

"Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии", - написал Садовый.

Ранее мы сообщали, что во Львове прогремели мощные взрывы. Сообщалось о четырех мощных взрывах.

Также впоследствии во Львове после взрывов возникли проблемы с электроснабжением.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЛьвовская областьВторжение России в Украину