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Ракетні удари по Львову: перші подробиці

Ракетний удар по Львову (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська ввечері 3 травня завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього у частині міста немає електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

За його словами, внаслідок удару ракет пошкоджено дві електропідстанції.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицькій повідомив, що окупанти пошкодили три електричні підстанції.

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Мер Львова заявив, що дві насосні станції зараз знаходяться без струму.

"Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії", - написав Садовий.

Раніше ми повідомляли, що у Львові пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про чотири потужних вибухи.

Також згодом у Львові після вибухів виникли проблеми з електропостачанням.

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