Ракетні удари по Львову: перші подробиці

Російські війська ввечері 3 травня завдали кілька ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього у частині міста немає електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
За його словами, внаслідок удару ракет пошкоджено дві електропідстанції.
Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицькій повідомив, що окупанти пошкодили три електричні підстанції.
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Мер Львова заявив, що дві насосні станції зараз знаходяться без струму.
"Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії", - написав Садовий.
Раніше ми повідомляли, що у Львові пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про чотири потужних вибухи.
Також згодом у Львові після вибухів виникли проблеми з електропостачанням.
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