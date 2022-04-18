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Ракетные удары по Львову: число жертв возросло до 7

Фото: глава Львовской ОВА Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за ракетного удара российских войск по Львову число жертв возросло до семи. Трое из 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одн а- по шиномонтажу. Первый объект - это склады, которые не использовали", - написал Козицкий.

По его словам, в результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью.

"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на этот час известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также сейчас известно о 11 пострадавших. Среди них - один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения", - уточнил Козицкий.

При этом данные по погибшим и пострадавшим еще могут меняться.

Глава Львовской ОВА добавил, что вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.

Отметим, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что число пострадавших из-за утреннего ракетного удара по Львову возросло до 11, а предварительно погибло 6 человек.

Напомним, сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову.

РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на данный момент.

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