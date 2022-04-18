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Ракетные удары по Львову: 6 погибших и 8 пострадавших, среди них - ребенок

Фото: 6 человек погибли, еще 8 пострадали в результате ракетной атаки на Львов (nationalinterest org)
Автор: Мария Кучерявец

В результате ракетных ударов по Львову погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Продолжаются пожары в результате попадания по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три - по объекту военной инфраструктуры. Один - по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", - написал Козицкий.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок. Данные уточняются", - отметил Козицкий.

Напомним, сегодня российские войска утром 18 апреля нанесли пять ракетных ударов по Львову.

После чего в Офисе президента Украины сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры.

РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на данный момент.

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