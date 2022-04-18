Ракетні удари по Львову: 6 загиблих та 8 постраждалих, серед них - дитина

"За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три - по об‘єкті військової інфраструктури. Один - по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - написав Козицький.

За його словами, об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина. Дані уточнюються", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

Після чого в Офісі президента України повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.