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Ракетні удари по Києву. Влучили у дві будівлі, є постраждалі

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 21:06
Ракетні удари по Києву. Влучили у дві будівлі, є постраждалі Фото: окупанти обстріляли Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву є постраждалі. Російські ракети влучили у дві будівлі.

Про це заявила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Два влучання у нас, один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта, поки це вся інформація", - розповіла Водолага.

Влучання, за словами речниці ДСНС, було у перші поверхи, в той час, як на верхніх перебували люди. Наразі невідома точна кількість потерпіла в результаті ракетного удару.

На місці вже працюють рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві пролунали вибухи, в той час, як у місті перебував генеральний секретар ООН. Як стало відомо, це був ракетний удар по Шевченківському району столиці.

В той самий час окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Київській області.

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Київ ракетный удар Війна Росії проти України
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