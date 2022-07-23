Ракетные удары по Харькову и Николаеву: появились подробности

Харьков

По словам главы области, по Харькову утром враг ударил по Основянскому району города.

Так, по данным экстренной медицинской помощи, есть 1 пострадавший, его состояние - легкий.

"Предварительно - оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения", - пишет Синегубов.

Николаев

При этом, как сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сегодня утром около 04:20, враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300.

В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окраинам города.

Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Напомним, сегодня ночью и под утро взрывы прогремели в ряде городов, а именно: Николаеве, Кропивницком и Харькове, а также в Никопольском и Криворожском районах.

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