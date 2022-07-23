Ракетні удари по Харкову та Миколаєву: з'явилися подробиці

Харків

За словами голови області, по Харкову зранку ворог вдарив по Основ’янському району міста.

Так, за даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий.

"Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування", - пише Синєгубов.

Миколаїв

При цьому, як повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, сьогодні зранку близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300.

Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста.

Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вночі й під ранок вибухи пролунали в низці міст, а саме: Миколаєві, Кропивницькому та Харкові, а також у Нікопольському та Криворізькому районах.

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