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Ракетные удары по Днепру и обстрел области: стали известны подробности вечерних атак

Фото: оккупанты ударили ракетами по Днепру и обстреляли область (nationalinterest)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты вчера устроили обстрел Днепропетровской области, повредив два десятка жилых домов. После враг запустил две ракеты по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"После вчерашнего обстрела Великомихайловской общины, в результате которого было частично повреждены 25 жилых домов, здание школы, детского сада, сельского клуба и магазина, вечером враг выпустил еще две ракеты по Днепру", - написал Лукашук.

По его словам, одна ракета попала в объект транспортной инфраструктуры, повредив контактную сеть. Вторую ракету удалось сбить силам ПВО, в обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.

"По состоянию на эту минуту в области все спокойно...Широковская и Зеленодольская общины включены в перечень территорий, пострадавших в результате боевых действий", - добавил Лукашук.

Напомним, вчера первым о ракетном ударе по Днепру заявил мэр города Борис Филатов.

После чего стало известно, что в результате ракетного удара по Днепру есть разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Через обстрел прекратился движение поездов.

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ДнепрДнепропетровская областьракетный удар