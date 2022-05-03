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Ракетные обстрелы в Харьковской области привели к повреждению десяти газораспределительных станций

Фото: ракетные обстрелы в Харьковской области привели к повреждению десяти газораспределительных станций (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области в результате ракетных обстрелов перестали работать 10 станций, которые распределяют газ по населенным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

“Диспетчеры Оператора ГТС Украины зафиксировали значительное снижение давления в системе, которое произошло из-за повреждения магистрального газопровода в результате боевых действий. Это привело к остановке 10 газораспределительных станций (ГРС), которые транспортировали газ в ряд населенных пунктов области”, - сказано в сообщении.

Как рассказывают в Правительственном портале, всего из-за боевых действий остаются остановленными 56 ГРС в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Ранее мы сообщали, что в Харькове коммунальщики возобновили поставки газа еще до трех жилых домов, в которых расположены 473 квартиры.

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