ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 17:14
В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов Фото: в Харькове коммунальщики возобновили поставки газа для еще почти тысячи абонентов (t me)
Автор: Артем Горовенко

В Харькове коммунальщики возобновили поставки газа еще до трех жилых домов, в которых расположены 473 квартиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По его словам, в городе также проведены ремонтные работы на участках теплотрассы и вывезено 7600 м3 твердых бытовых отходов.

Также продолжается и восстановление инфраструктуры области. Так, в поселке Черкасская Лозовая к газу подсоединили еще 500 абонентов.

"В Дергачах ежедневно к электроснабжению подключают все больше потребителей, за сутки подключено еще 800", - добавляет заместитель главы ОП.

В городе Чугуев ремонтные бригады устранили прорыв сетей водоснабжения на улице Пирогова, а коммунальщики привели в порядок городские скверы.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что создан детальный план послевоенного восстановления Украины, что будет иметь несколько приоритетных направлений, в частности развитие обороны и экономики нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Газ
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине