Ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій

У Харківській області внаслідок ракетного обстрілу перестали працювати 10 станцій, які розподіляють газ по населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

“Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували значне зниження тиску у системі, яке сталося через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області”, - йдеться у повідомленні.

Як розповідають в Урядовому порталі, через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.