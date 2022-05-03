Ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій

У Харківській області внаслідок ракетного обстрілу перестали працювати 10 станцій, які розподіляють газ по населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
“Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували значне зниження тиску у системі, яке сталося через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області”, - йдеться у повідомленні.
Як розповідають в Урядовому порталі, через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові комунальники відновили постачання газу ще до трьох житлових будинків, у яких розташовано 473 квартири.
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