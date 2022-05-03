RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій

Фото: ракетні обстріли в Харківській області призвели до пошкодження десяти газорозподільних станцій (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області внаслідок ракетного обстрілу перестали працювати 10 станцій, які розподіляють газ по населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

“Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували значне зниження тиску у системі, яке сталося через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області”, - йдеться у повідомленні.

Як розповідають в Урядовому порталі, через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові комунальники відновили постачання газу ще до трьох житлових будинків, у яких розташовано 473 квартири.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківракетный ударГаз