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Ракетные обстрелы городов Украины будут продолжаться до конца войны: эксперт назвал причину

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Пятница 13 мая 2022 22:11
Ракетные обстрелы городов Украины будут продолжаться до конца войны: эксперт назвал причину Фото: Олег Жданов (Facebook.com)
Автор: Ирина Гамерская

Россия имеет неограниченный запас ракет, поэтому удары по городам Украины могут продолжаться до конца войны.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Запасы ракет у Российской Федерации неограничены и никем не учтены, потому что им досталось наследие Советского союза. Они сменяют номенклатуру, заканчиваются одни ракеты, они берут другие. Я думаю, что ракетные обстрелы будут продолжаться до самого конца этой войны", - отметил Жданов.

Напомним, по информации Оперативного командования "Юг", сейчас сохраняется угроза вражеских ударов по территории Украины. В частности, в Черном море на российских кораблях и подлодках остается более 30 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия стала чаще использовать сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты типа Х-22. По его мнению, РФ изменила тактику и стала меньше использовать авиацию, которая терпит большие потери.

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