Ракетні обстріли міст України будуть тривати до кінця війни: експерт назвав причину

Росія має необмежений запас ракет, тому удари по містам України можуть тривать до самого кінця війни.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Запаси ракет в Російській Федерації необмежені і ніким не обліковані, тому що їм дісталася спадщина Радянського союзу. Вони змінюють номенклатуру, закінчуються одні ракети, вони беруть інші. Я думаю, що ракетні обстріли будуть тривати до самого кінця цієї війни", - зазначив Жданов.