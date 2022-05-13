Ракетні обстріли міст України будуть тривати до кінця війни: експерт назвав причину
Росія має необмежений запас ракет, тому удари по містам України можуть тривать до самого кінця війни.
Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив військовий експерт Олег Жданов.
"Запаси ракет в Російській Федерації необмежені і ніким не обліковані, тому що їм дісталася спадщина Радянського союзу. Вони змінюють номенклатуру, закінчуються одні ракети, вони беруть інші. Я думаю, що ракетні обстріли будуть тривати до самого кінця цієї війни", - зазначив Жданов.
Нагадаємо, за інформацією Оперативного командування "Південь", наразі зберігається загроза ворожих ударів по території України. Зокрема, у Чорному морі на російських кораблях і підводних човнах залишається понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Росія почала частіше використовувати надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22. На його думку, РФ змінила тактику і почала менше використовувати авіацію, яка зазнає великих втрат.