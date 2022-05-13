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Ракетні обстріли міст України будуть тривати до кінця війни: експерт назвав причину

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П'ятниця 13 травня 2022 22:11
Ракетні обстріли міст України будуть тривати до кінця війни: експерт назвав причину Фото: Олег Жданов (Facebook.com)
Автор: Ирина Гамерская

Росія має необмежений запас ракет, тому удари по містам України можуть тривать до самого кінця війни.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Запаси ракет в Російській Федерації необмежені і ніким не обліковані, тому що їм дісталася спадщина Радянського союзу. Вони змінюють номенклатуру, закінчуються одні ракети, вони беруть інші. Я думаю, що ракетні обстріли будуть тривати до самого кінця цієї війни", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, за інформацією Оперативного командування "Південь", наразі зберігається загроза ворожих ударів по території України. Зокрема, у Чорному морі на російських кораблях і підводних човнах залишається понад 30 крилатих ракет типу "Калібр".

Крім того, головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Росія почала частіше використовувати надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22. На його думку, РФ змінила тактику і почала менше використовувати авіацію, яка зазнає великих втрат.

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