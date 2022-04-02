При ракетном ударе по Николаевской ОГА погибла лидер белорусской общины

В результате ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли лидер местной белорусской общины Татьяна Деменникова. Ее тело достали из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".
Сообщается, что Деменникова возглавляла культурное общество белорусов "Голос Родины". Она также работала в хозяйственном отделе Николаевской ОГА.
Также сообщается, что ее тело опознали родственники.
Напомним, согласно последней информации, в результате удара по Николаевской ОГА погибли 35 человек.
Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.
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