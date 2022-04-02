Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв снова возросло
В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 35 человек. Один из них скончался в медучреждении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
"35", - написал он.
Ранее ГСЧС сообщили о 34 пострадавших в результате здания Николаевской ОГА.
Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.
Накануне Ким сообщил о том, что при ударе по зданию ОГА погиб украинский переговорщик, который договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.
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