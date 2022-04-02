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При ракетному ударі по Миколаївській ОГА загинула лідер білоруської громади

Фото: наслідки обстрілу Миколаївської ОГА (t me dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

В результаті ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА) загинули лідер місцевої білоруської громади Тетяна Деменнікова. Її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Деменнікова очолювала культурне товариство білорусів "Голос Батьківщини". Вона також працювала в господарському відділі Миколаївської ОДА.

Також повідомляється, що її тіло впізнали родичі.

Нагадаємо, згідно з останньою інформацією, в результаті удару по Миколаївській ОГА загинули 35 людей.

Російські війська завдали ракетний удар по Миколаївській ОДА вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

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