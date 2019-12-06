На ракетном полигоне в КНДР зафиксировали активность

Американская компания Planet Labs сделала спутниковые снимки северокорейского ракетного полигона Сохе, на которых зафиксирована активность на местности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Джеффри Льюис, на снимках, сделанных 6 декабря, зафиксировано наличие большого контейнера вблизи площадки для испытания ракетных двигателей, которого не было на полигоне 5 декабря.

Льюис считает, что активность на полигоне может свидетельствовать о намерениях Северной Кореи возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохе.

Отмечается, что Пентагон и Центральное разведывательное управление США пока отказываются комментировать обнародованные Planet Labs спутниковые снимки.

Фото: спутниковый снимок ракетного полигона Сохе (Planet Labs)

Напомним, ранее в КНДР заявляли о готовности к действиям в ответ на возможное применение силы со стороны США. Начальник генштаба КНДР подчеркнул, что в Пхеньяне видят реальную угрозу военного противостояния с Вашингтоном, несмотря на дружеские отношения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Напомним, 28 ноября береговая охрана Японии сообщила о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР. Информацию о запуске ракет также подтвердили и в Южной Корее. Позже выяснилось, что Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракеты пролетели около 380 км на высоте 100 км и упали за пределами экономической зоны Японии.