После ракетного удара по Кременчугу, в Киеве решили проверить все ТРЦ

Из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге, в Киеве проверят все ТРЦ. Проверки будут касаться соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина .

"Что будет, если кто-то не соблюдает? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы влияния", - сказал Поворозник.

Напомним, Генпрокуратура собирается выяснить, почему ТЦ в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

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