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Після ракетного удару по Кременчуку, в Києві вирішили перевірити всі ТРЦ

Фото: в Києві перевірять всі ТРЦ через ракетний удар по Кременчуку (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Через ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, в Києві перевірять усі ТРЦ. Перевірки стосуватимуться дотримання схеми евакуації під час повітряної тривоги.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна.

"Що буде, якщо хтось не дотримується? Є відповідальні люди, які перевіряють, знають методи впливу тощо", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, Генпрокуратура збирається з’ясувати, чому ТЦ в Кременчуці не був евакуйований під час повітряної тривоги.

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Київ