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После ракетного удара по Кременчугу 40 человек пропали без вести

Фото: правоохранители получили более 40 заявлений о безвестно пропавших людях (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители получили более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных после ракетного удара оккупантов по Кременчугу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуратура начала досудебное расследование относительно удара по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

Сейчас спасатели продолжают разбирать обломки торгового центра. Работа осложнена из-за пожара, продолжаются мероприятия по его локализации.

На данный момент известно о 14 погибших, за медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии.

"Сейчас уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных", - говорится в сообщении.

Последние новости о сегодняшнем ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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КременчугГенеральная прокуратура Украины