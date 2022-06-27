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Після ракетного удару по Кременчуку 40 людей зникли безвісти

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Кременчук, Понеділок 27 червня 2022 22:59
Після ракетного удару по Кременчуку 40 людей зникли безвісти Фото: правоохоронці отримали понад 40 заяв про безвісне зниклих людей (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці отримали понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних після ракетного удару окупантів по Кременчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо удару за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки торговельного центру. Робота ускладнена через пожежу, тривають заходи з її локалізації.

На даний момент відомо про 14 загиблих, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.

Останні новини про сьогоднішній удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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