Після ракетного удару по Кременчуку 40 людей зникли безвісти
Правоохоронці отримали понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних після ракетного удару окупантів по Кременчуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо удару за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
Наразі рятувальники продовжують розбирати уламки торговельного центру. Робота ускладнена через пожежу, тривають заходи з її локалізації.
На даний момент відомо про 14 загиблих, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.
"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних", - йдеться у повідомленні.
Останні новини про сьогоднішній удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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