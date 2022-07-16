От ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия канала "Дом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA TV .

Общий объем повреждений в помещениях предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", а также список выведенного из строя оборудования сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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