Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу"Дім"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA TV .

Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства" Мультимедійна платформа іномовлення України", а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.

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