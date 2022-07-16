Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу"Дім"
В результаті ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія державного телеканалу"Дім".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA TV.
Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства" Мультимедійна платформа іномовлення України", а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.
Після обстрілу поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.
Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.
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