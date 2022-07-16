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Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу"Дім"

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Київ, Субота 16 липня 2022 00:46
Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу"Дім" Фото: ракетний удар по Краматорську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результаті ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія державного телеканалу"Дім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA TV.

Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства" Мультимедійна платформа іномовлення України", а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.

Після обстрілу поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.

Раніше повідомлялося, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.

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