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Ракетний удар по Запоріжжю: загинули дві особи, багато врятовано

Фото: у Запоріжжі внаслідок ракетного удару є жертви (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули дві особи. Під завалами ще залишаються люди, але багатьох врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги", - зазначив він.

Під завалами зруйнованих будинків знаходяться ще щонайменше п'ятеро осіб. Рятувальна операція триває.

"Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, зранку російські окупанти вдарили 7 ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані житлові будинки, зокрема багатоповерхівки.

Також ворог завдав ракетного удару по Хмельницькій області, але поки інформації про наслідки немає.

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ракетный ударЗапоріжжя