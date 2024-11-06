Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених зросла

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок учорашньої ракетної атаки РФ по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни 134 били з артилерії по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

По території Лобкового та Новоданилівки завдано 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог 8 разів обстріляв з авіації Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Білогір'я, Малу Токмачку і Темирівку.

Федоров також повідомив, що загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

За останніми даними, ворожа атака забрала життя сімох людей, поранень зазнали 25 осіб.

Ракетний обстріл Запоріжжя

За останні тижні армія РФ почала частіше обстрілювати Запоріжжя ракетами і керованими авіабомбами (КАБами).

Вранці у вівторок, 5 листопада, російські терористи пошкодили у місті об'єкт інфраструктури.

Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 23 поранених внаслідок цієї атаки.

Тим часом військові експерти не виключають, що ворог може почати наступальну операцію в Запорізькій області.

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