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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених зросла

Середа 06 листопада 2024 07:22
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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих і поранених зросла Фото: росіяни продовжують тероризувати Запоріжжя (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок учорашньої ракетної атаки РФ по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За останніми даними, ворожа атака забрала життя сімох людей, поранень зазнали 25 осіб.

Обстріли РФ Запорізької області

Федоров також повідомив, що загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 301 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.

Ворог 8 разів обстріляв з авіації Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Білогір'я, Малу Токмачку і Темирівку.

154 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське.

По території Лобкового та Новоданилівки завдано 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни 134 били з артилерії по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ракетний обстріл Запоріжжя

За останні тижні армія РФ почала частіше обстрілювати Запоріжжя ракетами і керованими авіабомбами (КАБами).

Вранці у вівторок, 5 листопада, російські терористи пошкодили у місті об'єкт інфраструктури.

Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 23 поранених внаслідок цієї атаки.

Тим часом військові експерти не виключають, що ворог може почати наступальну операцію в Запорізькій області.

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