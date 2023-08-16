Ракетний удар по заходу України та військова допомога від Швеції: новини за 15 серпня

Росіяни випустили по Україні щонайменше 28 ракет різних типів. А Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, він стане 13-м для України з початку війни.
РБК-Україна зібрало головні новини за 15 серпня.
Українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, повідомляють в ISW.
Українські війська просуваються у напрямку Урожайного. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.
Після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли. Мер Маріуполя Вадим Бойченко також повідомив, що у Мангуші лікарня забита.
Російські війська авіабомбами та артилерією атакували два райони в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.
Росіяни випустили по Україні щонайменше 28 ракет різних типів. З них силам ППО вдалося знищити 16.
Новий пакет військової допомоги від Швеції стане 13-м для України з початку війни. Він складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння.
Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку. І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили.
Мер міста Вадим Лях зазначив, що, за попередніми даними, обстріл Слов'янська вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка". При цьому внаслідок обстрілу немає жертв.
Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду!" - написав адвокат.
Прем’єр Денис Шмигаль розповів, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень - для Чернігівської на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.
Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.
Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.
Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7, розповів президент України Володимир Зеленський.
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