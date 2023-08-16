Ракетный удар по западу Украины и военная помощь от Швеции: новости за 15 августа

Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. А Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, он станет 13-м для Украины с начала войны.
РБК-Украина собрала главные новости за 15 августа.
Украинские военные во время контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, сообщают в ISW.
Украинские войска продвигаются в направлении Урожайного. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.
После удара по военной базе в больницу в Мариуполе привезли 50 россиян, более десятка скончались. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также сообщил, что в Мангуше больница забита.
Российские войска авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.
Россияне выпустили по Украине не менее 28 ракет разных типов. Из них силам ПВО удалось уничтожить 16 человек.
Новый пакет военной помощи от Швеции станет 13-м для Украины с начала войны. Он состоит в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.
Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, уменьшение обстрелов и атак связано с тем, что украинские войска очень мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении. И сейчас у них период, когда они перегруппировываются, восстанавливают утраченные в боях силы.
Мэр города Вадим Лях отметил, что, по предварительным данным, обстрел Славянска велся ракетами С-300. Пострадал завод Зевс Керамика. При этом в результате обстрела нет жертв.
Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
"По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!" – написал адвокат.
Премьер Денис Шмигаль рассказал, что 911,5 млн. гривен выделят для Харьковской области и более 363 млн. гривен - для Черниговской на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений.
Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.
Северная Македония поддержала гарантию безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.