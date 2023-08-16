Ракетний удар по заходу України та військова допомога від Швеції: новини за 15 серпня

Росіяни випустили по Україні щонайменше 28 ракет різних типів. А Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів, він стане 13-м для України з початку війни.

Війна Росії проти України

Українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, повідомляють в ISW.

Українські війська просуваються у напрямку Урожайного. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Після удару по військовій базі до лікарні у Маріуполі привезли 50 росіян, понад десяток померли. Мер Маріуполя Вадим Бойченко також повідомив, що у Мангуші лікарня забита.

Російські війська авіабомбами та артилерією атакували два райони в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

Нічна масована атака по Україні

Росіяни випустили по Україні щонайменше 28 ракет різних типів. З них силам ППО вдалося знищити 16.

У Львові збили багато ракет, але є й "приліт" у двір дитячого садка. Загалом пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон. Чотири людини постраждали. Пошкодження фіксують і в області.

У Луцьку зафіксували влучання в одне з промислових підприємств. Відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих.

У Дніпрі також "приліт" по промисловому підприємству. Двоє людей поранені. Пожежу на місці локалізували.

У Смілі (Черкаська область) одна з ракет уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Без потерпілих. Частина міста наразі без води.

У Хмельницькій області чули вибухи, працювала ППО. Там, попередньо, без наслідків.

Швеція виділить Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн доларів

Новий пакет військової допомоги від Швеції стане 13-м для України з початку війни. Він складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння.

Міноборони повідомило про зменшення кількості обстрілів та атак росіян на сході

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, зменшення обстрілів та атак пов'язано з тим, що українські війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку. І зараз у них період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені у боях сили.

Росіяни обстріляли Слов'янськ із С-300

Мер міста Вадим Лях зазначив, що, за попередніми даними, обстріл Слов'янська вівся ракетами С-300. Постраждав завод "Зевс Кераміка". При цьому внаслідок обстрілу немає жертв.

У митрополита УПЦ МП Павла діагностували гострий інфаркт

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду!" - написав адвокат.

Кабмін виділив понад мільярд гривень на посилення оборонних рубежів у двох областях

Прем’єр Денис Шмигаль розповів, що 911,5 млн гривень виділять для Харківської області та понад 363 млн гривень - для Чернігівської на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України

Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7, розповів президент України Володимир Зеленський.